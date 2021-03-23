В Калужской области пройдет обучение волонтеров «Лиза Алерт»

В субботу, 27 марта, в Калужской области будут обучать волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Мероприятие начнется в 11:00 на парковке спорткомплекса в Обнинске по адресу: проспект Ленина, 153.

- Состоится полевое обучение ДПСО «ЛизаАлерт» для всех желающих присоединиться к отряду, - пояснили волонтеры. - На нем мы расскажем о том, как приехать на поиск, покажем оборудование, познакомим с основами поисковой работы. Обучение продлится около четырех часов и будет проходить на улице. Поэтому, несмотря на весеннее солнце, необходимо тепло одеться, не забыв про шапки, варежки и высокую зимнюю обувь.

Для участия в учениях необходимо заполнить форму.