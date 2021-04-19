Сертифицированный эксперт индустрии красоты России

VIP-стилист Светлана Тальянова в Калуге личность легендарная. Почти 30 лет она занимается любимыми делом — преображает людей. Ей удается создавать яркие, запоминающиеся образы, которые подчеркивают индивидуальные особенности каждого человека, дарят счастье и радость.

Светлана Тальянова,

руководитель студии красоты, VIP-стилист, основатель проекта «Стильная выпускница», лауреат и победитель многочисленных конкурсов и премий

Светлана Тальянова — основатель проекта «Стильная выпускница», лауреат и победитель многочисленных конкурсов и премий, среди которых «Человек года‑2019» в сфере моды и стиля. Также она является председателем Ассоциации профессионалов индустрии красоты Калуги и Калужской области при Торгово-­промышленной палате Калуги.

В качестве эксперта и члена жюри Светлану постоянно приглашают на конкурсы красоты и состязания по парикмахерскому искусству.

Светлана — сертифицированный эксперт по оценке квалификации специалистов индустрии красоты Союза парикмахеров и косметологов России.

Светлану Тальянову пригласили вой­ти в состав тренеров СПиКР по парикмахерскому искусству. Теперь она официально может тренировать участников, которые хотят выйти на чемпионат по парикмахерскому искусству. Для этого Светлана прошла обучение и получила сертификат официального тренера Союза парикмахеров и косметологов России. Курс возглавил чемпион мира, тренер сборной команды СПиКР по парикмахерскому искусству Валерий Тигров. Спикерами были также тренеры сборной команды СПиКР, мэтры парикмахерского искусства, чемпионы мира Ирина Баранова, Елена Баклушина, Ольга Провоторова, Оксана Андрианова.

Студия красоты Светланы Тальяновой занимает одну из лидирующих позиций на рынке парикмахерских услуг в Калужской области, имеет высококлассный уровень сервиса и обслуживания клиентов.

Студия красоты предлагает широкий спектр услуг. На ее базе успешно работает Школа красоты, которая осуществляет обучение по многочисленным профессиональным направлениям: парикмахерское искусство, визаж, ногтевой сервис. Группы набирают каждый месяц.

Студия красоты Светланы Тальяновой неоднократно признавалась калужанами победителем премии «Бренд года», а в 2020 году благодаря признанию жителей Cтудии от городских властей был присвоен знак отличия «Калужское гостеприимство».

г. Калуга, ул. Московская, 63,

тел.: +7–980–714–88–88,

+7–919–032–87–77.

Телефон Светланы Тальяновой:

+7–910–708–91–92







+7–910–708–91–92

STALYANOVA@YANDEX.RU