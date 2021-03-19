В Калужской области за неделю подорожали яйца, макароны, морковь и капуста

В Калужской области за последнюю неделю, с 10 по 17 марта, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. В пятницу, 19 марта, об этом рассказали на заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости, которое провел заместитель министра конкурентной политики области Лев Марченков.

- Увеличились цены на макаронные и изделия из пшеничной муки высшего сорта на 2,8%, кур охлажденных и мороженых – на 1%, яйца куриные – на 1,6%, капусту свежую – на 4,6%, морковь – на 4,4%, колбасу сырокопченую – на 0,9%, - сообщает пресс-служба калужского правительства.

При этом уменьшились цены на конфеты мягкие, глазированные шоколадом – на 1,2%, колбасы полу- и варено-копченые – на 1,4%, огурцы свежие – на 6,4%.

Сейчас в Калужской области минимальная цена на сахар установилась на уровне 43,64 руб./кг, масло подсолнечное – 91,46 руб./кг.

По состоянию на 15 марта в Калуге наблюдаются самые низкие среди соседних областных центров цены на колбасу вареную, консервы мясные и овощные для детского питания, масло подсолнечное, молоко питьевое стерилизованное, яйца куриные, сахар-песок, печенье, соль, муку пшеничную, крупу гречневую-ядрицу. Максимальные – на лук репчатый.

По данным регионального мониторинга цен на нефтепродукты, с 10 по 17 марта оптовые цены на бензин увеличились на 1,7%. руб., на дизельное топливо – на 1,28%, розничные цены увеличились на бензин на 0,5%, на дизельное топливо – на 0,27%.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область по состоянию на 9 марта занимала пятое место по бензину (46,01 руб./л) и второе место по дизельному топливу (46,72 руб./л).