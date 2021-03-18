Новые люди предложили вернуть прямые выборы мэров в России

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев выступил за восстановление в России системы прямых выборов мэров и глав муниципальных районов. Заявление прозвучало в Челябинске, во время подведения итогов регионального этапа федерального партийного проекта «Марафон идей».

Авторы лучших инициатив, выдвинутых на «Марафон идей» получат от партии «Новые люди» 300 тысяч рублей. Принять участие в конкурсе мог любой желающий. Главное условие для участников — их идеи должны способствовать изменению в лучшую сторону жизни людей в городах, регионах или стране в целом. Конкурс стартовал 12 февраля. Итоги партия начала подводить месяц спустя. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев был председателем жюри в Екатеринбурге, Перми и Челябинске.

Как отметил председатель партии «Новые люди», среди общефедеральных лидером по количеству упоминаний стал вопрос о возвращении процедуры прямых выборов мэров городов.

По его словам, города с высокой активностью и самостоятельностью граждан, такие как Екатеринбург, Челябинск и Пермь, должны получить право сами выбирать своих муниципальных глав. Это продиктовано современными требованиями к ведению внутренней политики в стране.

«Партия «Новые люди» выступает за полный отказ от непрозрачной системы назначений на муниципальном уровне по всей России. Мэров городов и глав муниципальных районов должны выбирать и назначать сами люди на прямом голосовании», — отметил Алексей Нечаев.

Также Алексей Нечаев, в ответ на вопросы журналистов, заявил, что в России назрела муниципальная реформа и откладывать ее начало Новые люди не намерены.

«Наша позиция однозначна — высшие чиновники муниципалитетов должны быть подотчетны всему народу, а не только депутатскому большинству.

Призываю задуматься над одновременно сложной и простой истиной: чем больше посредников между людьми и властью, тем более опосредованной становится сама власть», — добавил Алексей Нечаев.

Вместе с возвратом прямых выборов мэров Новые люди хотят поддержать идею организации в городах микро-референдумов по широкому кругу вопросов. Эта процедура поможет власти и горожанам избежать конфликтов и столкновений, как, например в Екатеринбурге. По мнению Алексея Нечаева столкновений из-за выбора места под строительство храма можно было избежать, если бы власти предложили горожанам сами выбрать из нескольких предложений.

«Люди говорят: дайте нам самим решить, как жить, и можно не два места для храма, а можно побольше», — рассказал он.

Свои предложения Новые люди оформят в виде законопроектов уже в новом составе Госдумы, куда они намерены избраться. Выборы пройдут в сентябре 2021 года. Партия «Новые люди» выставит на выборах список своих кандидатов и более 200 кандидатов по одномандатным округам.