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Рыбаки из трех районов Калужской области выиграли соревнования на Яченском водохранилище
В субботу, 13 марта, в Калуге на Яченском водохранилище собрались участники областных соревнований по рыболовному спорту. На ловлю на мормышку со льда каждой команде отводилось три часа, сообщает правительство региона.
По итогам состязаний первые места в трех группах взяли рыболовы Малоярославецкого, Думиничского и Хвастовичского районов.
Следующие соревнования пройдут уже на открытой воде.
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