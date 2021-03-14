Рыбаки из трех районов Калужской области выиграли соревнования на Яченском водохранилище

В субботу, 13 марта, в Калуге на Яченском водохранилище собрались участники областных соревнований по рыболовному спорту. На ловлю на мормышку со льда каждой команде отводилось три часа, сообщает правительство региона.

По итогам состязаний первые места в трех группах взяли рыболовы Малоярославецкого, Думиничского и Хвастовичского районов.

Следующие соревнования пройдут уже на открытой воде.