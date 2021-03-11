«Роскачество улучшит бизнес-процессы калужских предприятий»

Теперь еще больше калужских товаров смогут претендовать на государственный знак качества.

В среду, 3 марта, в Калуге состоялось подписание соглашения и дорожной карты к нему между «Роскачеством» и Калужской областью.

Со стороны региона документ подписал губернатор Калужской области Владислав ШАПША, а со стороны федеральной организации - ее глава Максим ПРОТАСОВ.

По окончании официальной части нашему корреспонденту удалось пообщаться с Максимом Александровичем и выяснить, что с этого соглашения получат калужане.

- Расскажите вкратце о том, что за соглашение вы подписали?

- Главное, это даже не соглашение, а дорожная карта к нему, - говорит Протасов. – Само соглашение открывает региону возможность использовать инфраструктурные возможности «Роскачества». В первую очередь наш регион может предлагать нам те предприятия, в которых мы будем проводить работу по улучшению их бизнес процессов. Это тот пласт, который не виден потребителям, по крайней мере, сразу и не очень понятен, но это вещь фундаментально важная. И каждое отраслевое министерство будет предлагать нам свои предприятия для управленческого аудита и внедрения СМК (система мониторинга качества. – Прим ред.).

Второй блок, который более понятен потребителю, – это наши веерные исследования. Правительство утверждает нам не менее 52 товарных категорий в год для исследования. Теперь правительство региона может предлагать нам для таких исследований интересующие их товарные категории.

В первую очередь мы, конечно, исследуем те товарные категории, которые рекомендованы самими гражданами, но в рамках соглашения у региона есть возможность предложить свои. Чаще всего мы такие просьбы удовлетворяем.

Третий блок связан с лучшими региональными товарами. Именно эти конкретные товары могут предлагаться нам для исследования, потому что власти верят, что они могут соответствовать нашим опережающим стандартам качества и получить государственный знак качества. И если получат этот знак, то из известного регионального товара они вполне могут стать известным федеральным товаром. Таких примеров уже достаточно много.

- На базе «Роскачества» создан центр компетенции в области органической продукции. Какая нашему региону может быть польза от этого?

- Калужская область имеет здесь перспективы. Еще год назад надпись «Органика» могла быть на любой продукции, это был фейк, закона об органике у нас в стране не было. Но год назад он вступил в силу. Так что теперь надпись «Органика» может быть только на той продукции, которая прошла сертификацию.

- Вы, случайно, не о значке «Эко» говорите?

- Нет, это именно значок зеленого лепестка с надписью «Органика» по-русски и на английском. А значок «Эко» у нас по сути вне закона. Он нигде не прописан и абсолютно ничего не значит.

- И как калужскому производителю получить знак «Органика»?

- В Калужской области уже шесть предприятий сертифицированы. И это очень неплохо. Мы договорились с губернатором, что будем развивать это направление, будем учить калужских производителей органическому способу производства и популяризировать такую продукцию на российском рынке.

Если найдутся желающие пройти сертификацию, то надо обратиться к нам с заявкой, наши специалисты приедут на предприятие и проведут проверку, возьмут пробы почвы, проверят весь процесс изготовления продукции на соответствие требованиям к качеству, и если соответствуют, то будет выдан сертификат, и производитель получит право ставить на этикетку государственный знак «Органика».

- Вы для исследований покупаете товары с полок в магазинах. Почему так, а не напрямую у производителя?

- Потому что «Роскачество» - это коллективный потребитель и несет те же самые риски, что и обычный покупатель. Вы же товар покупаете не на складе производителя, а в магазине. Вы несете риск и дистрибьютора, и торговой точки, и того, кто на полку выкладывал, и холодильной мощности. То есть все риски. И как же мы можем рассказывать правду о товаре потребителям, если мы не прошли всю эту цепочку?

Поэтому наши пробоотборщики берут товар только в торговых точках, точно так же как любой другой покупатель, неся все те же риски, что и он.

- Как вы будете проверять продукцию калужских производителей? Будет ли в Калуге открыта лаборатория «Роскачества»?

- Мы будем использовать имеющиеся в регионе лаборатории, но не для проверки калужской продукции. Здесь будут проверять только товары из других регионов. Это наш принцип.

При этом калужские специалисты, как и все остальные от Калининграда до Владивостока, не будут знать, чей товар и из какого региона они исследуют. Перед передачей продукции на исследование она полностью обезличивается, и специалист понятия не имеет кто ее производитель, из какого она региона.

- Подытоживая сказанное, что надо сделать калужскому производителю, чтобы его продукт попал к вам на исследование и был признан достойным знака качества?

- Есть два пути: зарекомендовать себя настолько, чтобы потребители массово рекомендовали нам продукцию к исследованию. Второй путь, который стал доступен калужанам после подписания соглашения, - обратиться в Правительство Калужской области, чтобы оно порекомендовало нам исследовать товар. И если он будет соответствовать нашим опережающим стандартам качества, то производитель получит право маркировать свою продукцию Государственным знаком качества.

Агрофирма Оптина – поставщик золотых слитков: вкус и качество в каждом продукте

А вы знаете, что на Калужской земле производят золотые слитки? И что ещё удивительно, они доступны простому населению! Найти можно на прилавках сетевых магазинов, - в окружении творожков, молока, сметаны…Догадались о чём мы? Конечно, о нашем родном масле, натуральном и деревенском, как у бабушки в детстве – от Козельского молочного завода.

Его упаковка, и правда, похожа на золотой слиток. Потому в народе так и прозвали это масло. И оно теперь по праву считается гордостью компании и визитной карточкой. Правильный выбор покупателей подтверждают и сертификаты качества. Но хозяйкам и без них видно: и аромат, и вкус натуральный, легко намазывать на свежий хлеб, удобно хранить и в морозилке, ведь даже после разморозки масло сохраняет форму и пользу.

Традиции производства Козельский Молочный Завод сохраняет уже более сорока лет. И касается это, конечно, не только масла. Здесь невероятно широкий ассортимент товаров: молоко, кисломолочная продукция, плавленый сыр и даже мороженое! Всё натуральное, свежее, качественное – на разный вкус и возраст.

Та же кисломолочка представлена сразу несколькими полезными продуктами: кефир, снежок, бифилайф, ацидофиллин, ряженка, варенец и собственная уникальная разработка Козельского завода – иммуноцея! Многих покорил её необычный вкус, в составе напитка сиропа шиповника, добавляющий пользы продукту.

Впрочем, натуральные ягоды добавлены во многие кисломолочные напитки. Главный девиз производства – никакой химии и вредных добавок! Потому продукцию можно смело давать детям. Они, кстати, особенно любят снежок и иммуноцею за более сладкий вкус. А родители могут быть спокойны, что не надо искать полезные вкусности. Ведь даже главное детское лакомство – мороженое – у козельского завода безопасное и качественное.

В чём же секрет производства и качества продуктов? Их несколько. Во-первых, большинство представленных товаров производится строго по ГОСТу. Каждый раз происходит жёсткий отбор сырья, а контроль качества проводят на каждом этапе производства. Здесь очень требовательны к выбору поставщиков, работают только с проверенными фермерами. Но даже им приходится проходить постоянную проверку. При малейших нареканиях назначае

тся тщательная проверка.

Сохранять высокое качество продукции позволяет и наличие собственных ферм. Таким образом легче контролировать входное сырье. Много лет на заводе трудится свой бессменный технолог, человек высокой дисциплины и качественного образования. При этом и само руководство предприятия не живёт в стороне от процесса, оно ведет строгий контроль за качеством безопасности на всех этапах производства. Когда руководитель управляет здесь же, на месте, это создаёт особую домашнюю атмосферу. И держит персонал в тонусе.

На что обращают внимание покупатели, выбирая качественную молочку? Небольшой срок хранения – у козельского молочного завода вся продукция такая. Это как раз и указывает на натуральность производства. Еще один момент – что производится на родной земле и сырье от местных фермеров. Этому условию козельские полезности тоже соответствуют. К слову, народ неоднократно делал выбор в пользу данных товаров. Так буквально в 2020 году «Агрофирма Оптина» получила диплом победителя ежегодного регионального конкурса «Бренд года». Такая награда – знак качества работы предприятия.

А уже в этом году сливочное масло «Агрофирмы Оптина» 82,5% (тот самый золотой слиток) и мороженое пломбир 15% стали лауреатами конкурса «100 лучших товаров России».Хорошо, когда золото на столе и оно свое, родное, калужское!

Качество, проверенное временем

Обеспечение качества выпускаемой продукции – одна из важных функций организации производства на предприятии. Для реализации этой функции на ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» формируется система обеспечения качества продукции, представляющая собой комплекс организационных мероприятий, имеющих своей целью создание условий для выпуска продукции должного качества.

С 2017 г. внедрена и действует система качества ИСО 22000:2005.Проверка соответствия продукции установленным требованиям обеспечивается системой

технического контроля.Задачами технического контроля являются: обеспечение использования в процессе производства только доброкачественных полуфабрикатов, вспомогательных материалов. Вся производимая продукция должна быть приготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 12712-2013. Содержание вредных для здоровья веществ не превышает норм, установленных ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.

Качество любого продукта формируется на всех этапах его изготовления.

Начинается на этапе разработки рецептуры, затем обеспечивается в процессе производства и зависит от качества исходных материалов, технологических процессов производства, хранения, транспортировки.

Соответствие продукта подтверждается документом-декларацией о соответствии.

Все операции технического контроля централизуются в испытательной лаборатории. Чаще всего предприятие не изготавливает все необходимые материалы, из которых производит свою продукцию, часть приобретается у других предприятий. С целью подтверждения соответствия закупаемой у поставщика продукции проводится входной контроль. Такая проверка позволяет выявить несоответствия еще на стадии приемки и не допустить в производство несоответствующие материалы, от которых зависит качество готового продукта.

Особое внимание уделяется газохроматографическому методу исследования поступающего спирта, полуфабрикатам и готовой продукции. Метод предусматривает одновременное определение содержания токсичных микропримесей, характерных для водки и спирта, и содержания токсичных микропримесей, не характерных для них. Предприятие обеспечивает высокий уровень подготовки продукции к розливу, классический метод обработки полуфабриката водки — ​сортировки (смесь специально приготовленной воды и спирта) на угольных колоннах, заполненных березовым углем, для ликероводочного производства. Как результат, показатели производимой продукции ниже требуемых ГОСТом.

Например, содержание сивушных масел производимой продукции ниже в 10 раз, содержание метанола — ​в 1000 раз.

Контроль в процессе производства связан с прослеживанием качества непосредственно в ходе производства. Контроль предполагает проверку продукции на соответствие эталонным образцам, включая внешний вид, правильность маркировки, а также проведение лабораторных испытаний по определенным показателям качества. Основной целью является выявление отклонений и при необходимости проведение корректировки технологических процессов для обеспечения соответствия качества производимой продукции.



Цель контроля качества готовой продукции — ​установление соответствия готовой продукции нормативным требованиям и защита потребителей от непреднамеренного получения несоответствующей продукции. Этот вид контроля является результирующим этапом. Готовая продукция может быть реализована только тогда, когда ее качество будет отвечать установленным требованиям нормативной документации.

Контроль качества — ​неотъемлемая часть производственных процессов, играющая важную роль как одна из функций управления предприятием.

Известно, что лидирующего положения на рынке достигают предприятия, способные обеспечивать качество своей продукции. В ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» одним из принципов является ориентация на потребителя. Каждый сотрудник понимает, что предприятие функционирует за счет своих потребителей, поэтому необходимо выпускать продукцию, соответствующую всем заданным требованиям, отличающуюся стабильностью качества.