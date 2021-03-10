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В Калуге на 3,7% выросла плата за детские сады
С 1 марта в Калуге на 3,7% выросла плата за пребывание ребенка в детском саду. Соответствующее постановление городской управы №59-п подписал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. Текст документа размещен на сайте горуправы.
- В группах с 12-часовым пребыванием за день теперь надо отдавать 66,67 рубля.
- В группах с 14-часовым пребыванием – 67,92 рубля.
- В группах с 4-5 часовым пребыванием – 33,44 рубля.
В предыдущий раз плата за детские сады в Калуге повышалась с 1 февраля 2020 года на 3%.
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