В Калуге на 3,7% выросла плата за детские сады

С 1 марта в Калуге на 3,7% выросла плата за пребывание ребенка в детском саду. Соответствующее постановление городской управы №59-п подписал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. Текст документа размещен на сайте горуправы.

В группах с 12-часовым пребыванием за день теперь надо отдавать 66,67 рубля.

В группах с 14-часовым пребыванием – 67,92 рубля.

В группах с 4-5 часовым пребыванием – 33,44 рубля.

В предыдущий раз плата за детские сады в Калуге повышалась с 1 февраля 2020 года на 3%.