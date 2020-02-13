Плата за детские сады опять выросла

На днях в редакцию обратился читатель, который пожаловался, что в детских садах Калуги опять подняли плату за пребывание детей, хотя заранее об этом никто не предупреждал. Стоимость выросла с 1 февраля.
Как нам удалось выяснить, соответствующие изменения приняты городской управой ещё 23 января. Опубликован документ на сайте городской администрации 31 января. То есть все формальности по срокам соблюдены.
Плата выросла на 3%.
В прошлом году, напомним, плата за детские сады в Калуге поднималась на 8%.
Уважаемые читатели! А ваши дети или внуки посещают детские сады? Как вы оцениваете уровень дошкольного образования в Калуге? Пишите в комментариях!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!