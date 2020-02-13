Плата за детские сады опять выросла

На днях в редакцию обратился читатель, который пожаловался, что в детских садах Калуги опять подняли плату за пребывание детей, хотя заранее об этом никто не предупреждал. Стоимость выросла с 1 февраля.

Как нам удалось выяснить, соответствующие изменения приняты городской управой ещё 23 января. Опубликован документ на сайте городской администрации 31 января. То есть все формальности по срокам соблюдены.

Плата выросла на 3%.

В группах с 12-часовым пребыванием за день теперь надо отдавать 64,29 рубля.

В группах с 14-часовым пребыванием – 65,5 рубля.

В группах с 4-5 часовым пребыванием – 32,25 рубля.

В прошлом году, напомним, плата за детские сады в Калуге поднималась на 8%.

Уважаемые читатели! А ваши дети или внуки посещают детские сады? Как вы оцениваете уровень дошкольного образования в Калуге? Пишите в комментариях!