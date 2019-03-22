Плата за детский сад вырастет с 1 апреля

С 1 апреля в Калуге подорожает пребывание детей в дошкольных учреждениях. Соответствующий документ подписал городской голова. Плата вырастет в среднем на 8,4%.

Один день в группах 12-часового пребывания будет обходиться в 62 рубля 42 копейки.

За 14-часовое пребывание детишек их родители будут платить 63 рубля 59 копеек в день.

В группах с 4-5 часовым пребыванием платить нужно будет 31,31 рубля.

Уважаемые читатели! А ваши дети посещают детские сады? Как вы оцениваете уровень дошкольного образования в Калуге? Пишите в комментариях!