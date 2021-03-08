По данным на 8 марта число больных коронавирусом в Калужской области выросло на 93 человека

В Калужской области в понедельник, 8 марта, подтвердили 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 30 594, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 94 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 28 356 калужанин.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших 266 калужан.

В 11 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 12 - снизилось, а в Бабынинском без изменений. Калуга и Обнинск продолжают показывать снижение. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня: