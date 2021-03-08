€ 80.12 0.42
По данным на 8 марта число больных коронавирусом в Калужской области выросло на 93 человека
В Калужской области в понедельник, 8 марта, подтвердили 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 30 594, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 94 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 28 356 калужанин.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших 266 калужан.
В 11 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 12 - снизилось, а в Бабынинском без изменений. Калуга и Обнинск продолжают показывать снижение. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 403 (-4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 154 (-6),
- Боровский район – 123 (-8),
- Малоярославецкий район – 111 (+4),
- Кировский район – 109 (+4),
- Козельский район – 105 (+2),
- Дзержинский район – 96 (+3),
- Жуковский район – 94 (+2),
- Людиновский район – 92 (+3),
- Думиничский район – 83 (+2),
- Бабынинский район – 71 (0),
- Сухиничский район – 64 (+4),
- Тарусский район – 55 (+2),
- Перемышльский район – 51 (+3),
- Медынский район – 49 (+3),
- Юхновский район – 41 (-4),
- Ферзиковский район – 38 (-2),
- Жиздринский район – 35 (-2),
- Спас-Деменский район – 33 (-2),
- Мещовский район – 32 (-2),
- Мосальский район - 30 (-1),
- Хвастовичский район – 26 (-1),
- Износковский район – 24 (-1),
- Куйбышевский район – 20 (+2)
- Ульяновский район – 19 (-3),
- Барятинский район – 14 (-1).
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!