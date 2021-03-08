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Школьникам Калужской области разрешили посещать музеи
В воскресенье, 7 марта, ГУ МЧС по Калужской области сообщило о том, что школьникам разрешили посещать музеи организованными группами.
Роспотребнадзор и минобразования согласовали соответствующий порядок. Ранее, напомним, из-за пандемии коронавируса экскурсии проводить не разрешалось.
Однако теперь с соблюдением дистанции и при ношении масок и перчаток это разрешено. Правда, в составе одной группы могут быть только ученики одного класса. Смешивать разные все еще запрещено.
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