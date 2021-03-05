В Калужской области за неделю подорожали сыр, рис и овощи

В магазинах Калужской области за последнюю неделю, с 24 февраля по 3 марта, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. В пятницу, 5 марта, об этом сообщили на заседании оперативного штаба, которое провел заместитель министра конкурентной политики области Лев МАРЧЕНКОВ.

Увеличились цены на рис - на 1,5%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом – на 1,8%, вареную колбасу – на 1%, сыр – на 2,7%, картофель – на 3,6%, лук репчатый – на 3,8%.

Уменьшились цены на питьевое стерилизованное молоко – на 1%.

В настоящее время в области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 44,36 руб./кг, масло подсолнечное – 92,21руб./кг, сообщает пресс-служба правительства.

По состоянию на 1 марта в Калуге наблюдаются самые низкие среди соседних областных центров цены на колбасу вареную, консервы мясные и овощные для детского питания, масло подсолнечное, молоко питьевое стерилизованное, яйца куриные, печенье, соль, муку пшеничную, яблоки. Максимальные – на картофель, лук репчатый, огурцы свежие.

По данным регионального мониторинга цен на нефтепродукты, оптовые цены на бензин увеличились на 1,5%, на дизельное топливо уменьшились на 0,2%, розничные цены существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область по состоянию на 24 февраля занимала шестое место по бензину (45,85 руб./л) и второе место по дизельному топливу (46,55 руб./л).