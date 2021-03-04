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В Калуге родился юбилейный 650 ребенок в 2021 году
В среду, 3 марта, управление ЗАГС Калуги зарегистрировало 650 ребенка, родившегося в год 650-летия города. Мальчик Ярослав родился в семье Николаевых еще в феврале, сообщает городская управа.
Родителям вручили свидетельство о рождении, памятные подарки, благодарственные письма от губернатора Владислава Шашпи и городского головы Дмитрия Денисова, а также пожелали любви, благополучия, здоровья, мира и счастливой жизни.
Самому мальчику пожелали успехов и напутствовали вырасти достойным гражданином Калуги.
650-летие Калуги будет праздноваться в конце августа. Главный праздник намечен на субботу, 28 августа.
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