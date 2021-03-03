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В Калужской области полиция изъяла в магазине 1950 литров опасной незамерзайки
В городе Балабаново Боровского района в одном из магазинов изъято 1950 литров стеклоомывающей жидкости. Документов на товар у продавцов не было, сообщает в среду, 3 марта, УМВД по Калужской области.
- В составе жидкости может присутствовать метанол, - подчеркивают в полиции. - Изъятая продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
Использование стеклоомывателей с содержание метилового спирта запрещено в России. Но некоторые нелегальные производители продолжают его использовать.
- Метиловый спирт может раздражать слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз, а также вызвать острые отравления со смертельным исходом, - подчеркивают в полиции. - Повторное длительное воздействие метанола вызывает, в числе прочего, головокружение, боли в области сердца и печени, ухудшение зрения, заболевания органов желудочно-кишечного тракта.
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