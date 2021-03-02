В Калужской области 28 новых фельдшерско-акушерских пунктов построят в 2021 году

В 2021 году в Калужской области планируется построить 28 новых фельдшерско-акушерских пунктов. 26 из них появятся на месте старых, находящихся в плохом техническом состоянии, и еще два – там, где медпунктов не было вообще. Во вторник, 2 марта, об этом сообщили в правительстве региона.

Работы пройдут за счет средств федерального и областного бюджетов по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения области на 2021-2025 годы.

Всего за последние два года в Калужской области установили 97 новых модульных ФАПов.