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В Калужской области 28 новых фельдшерско-акушерских пунктов построят в 2021 году
В 2021 году в Калужской области планируется построить 28 новых фельдшерско-акушерских пунктов. 26 из них появятся на месте старых, находящихся в плохом техническом состоянии, и еще два – там, где медпунктов не было вообще. Во вторник, 2 марта, об этом сообщили в правительстве региона.
Работы пройдут за счет средств федерального и областного бюджетов по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения области на 2021-2025 годы.
Всего за последние два года в Калужской области установили 97 новых модульных ФАПов.
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