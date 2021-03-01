В Калужскую область прилетели первые грачи, скворцы и чайки

Чайка над Окой в Калуге.

Перелетные птицы начали возвращаться в Калужскую область. О первых грачах, скворцах и чайках на своих страницах в соцсетях рассказал в последние дни февраля начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Юрий ГАЛЧЕНКОВ.

Грачи в Калуге.

- Всего второй день оттепели, а грачи тут как тут! - писал он о Калуге 26 февраля. - Казалось, полно снега и только недавно был холод, но задул крепкий западный ветер, установилась плюсовая температура - и грачи прилетели! Во второй половине дня не менее 50 птиц было в колонии в парке имени К.Э Циолковского и около 15 на сквере Мира. Ещё 3-4 стаи грачей и галок наблюдал сегодня с окна работы на Заводской, 57. Вообще грача в городе слышал еще накануне, но мог быть из зимующих.

27 февраля пять скворцов заметили в селе Красное Хвастовичского района.

Также в этот день Галченков сообщил о чайках в Калуге:

- Чайки прилетели! Большие белоголовые чайки появились на Оке под Калугой. Пять птиц (двойку и три одиночки) наблюдал летящими по Оке со стороны Никольского к Калуге (с юга на север). Пересчитал зимовку уток - от очистных до окончания деревни Криуша на полынье (то расширяющейся до половины реки, то сужающейся) Оки было 754 кряквы, около 300 гоголей и примерно 30 больших крохалей. Напротив Криуши на льду Оки сидел орлан-белохвост.