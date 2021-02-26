В Калуге за сутки 76 человек обратились в травмпункт

В первый день резкого потепления, 25 февраля, в Калуге обратились в травмпункт БСМП 76 человек. Из них 15 человек получили переломы, сообщили нам в администрации больницы.

По информации медиков, всплеска случаев травмирования на улицах из-за скользких тротуаров пока не было.

В то же время больница готовится к тому, что обращений калужан будет больше. На многих тротуарах скользко. Ситуацию может осложнить небольшой мороз, который прогнозируют на выходных.