Две жительницы Калужской области отпразднуют 100-летний юбилей в марте

В марте 2021 года две жительницы Калужской области отпразднуют 100-летний юбилей. Одна из них живет в Козельске, другая – в Кондрово, сообщили в пятницу, 26 февраля, в региональном управлении Пенсионного фонда.

Всего в следующем месяце готовятся отпраздновать юбилеи 109 калужских долгожителей. Среди них 86 женщин и 23 мужчины.

75 человек отпразднуют 90 лет, 32 пенсионера - 95 лет.

Все юбиляры получат именные поздравительные письма за подписью президента России Владимира Путина.