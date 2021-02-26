В Калужской области за неделю подешевели чай, колбаса и рыбные консервы

В магазинах Калужской области за неделю, с 17 по 24 февраля, зафиксировано снижение цен на некоторые продукты. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили на заседании штаба, которое провел министр конкурентной политики области Николай ВЛАДИМИРОВ.

Уменьшились цены на подсолнечное масло – на 0,7% (около 0,8 руб./кг), черный чай – на 1,1% (8,8 руб./кг), сырокопченую колбасу – на 0,6% (около 4,5 руб./кг), рыбные консервы – на 1,7% (свыше 3,5 руб./шт.).

При этом увеличились цены на мясные консервы - на 0,6% (1,6 руб./шт.), сметану – на 0,47% (1,1 руб./кг), а также на ряд товаров плодоовощной группы.

В Калужской области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 44,4 руб./кг, на масло подсолнечное – 93,36 руб./кг.

По состоянию на 15 февраля в Калуге наблюдаются самые низкие среди соседних областных центров цены на колбасу вареную, консервы мясные и овощные для детского питания, молоко питьевое стерилизованное, яйца куриные, конфеты мягкие и глазированные шоколадом, муку пшеничную и соль. Максимальные – на смеси сухие молочные для детского питания, картофель и помидоры.

По данным регионального мониторинга цен на нефтепродукты, с 17 по 24 февраля оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область (по состоянию на 15 февраля) занимала четвертое место по бензину (45,78 руб./л) и второе место по дизельному топливу (46,49 руб./л).