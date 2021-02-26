В Калуге перенесли на вечер 26 февраля концерт, с которого эвакуировали зрителей

Как мы уже рассказывали, вечером 25 февраля в Калуге не состоялся концерт популярной молодежной исполнительницы Алены Швец. В полицию поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в ДК «Арена КТЗ».

Проверка здания показала, что никакой бомбы не было.

Сорванный концерт Алены Швец перенесли на вечер пятницы, 26 февраля. Начало - в 19:00. Об этом сама артистка сообщила в соцсетях. Все билеты будут действительны.

Зрителей эвакуировали на улицу без верхней одежды. Куртки позже выдавали до 23:00. Оставшуюся одежду можно забрать сегодня до 18:00.