Концерт в ДК КТЗ прервали из-за сообщения о бесхозном предмете. Зрителям даже одежду выдать не успели

Вечером четверга, 25 февраля, в Калуге был прерван концерт молодежной исполнительницы Алены Швец.

​- Нам поступил сигнал о черезвычайной ситуации. По требованию сотрудников МВД и инструкциям по безопасности из здания Арена КТЗ немедленно эвакуированы все люди, - сообщают организаторы. - В том числе зрители концерта Алены Швец. В виду экстренной эвакуации гардероб не выдавал верхнюю одежду. После проверки здания мы подробно сообщим, где и когда будет выдана верхняя одежда всем эвакуированным и информация о переносе концерта.

Также сообщение о ЧП опубликовало Правительство Калужской области.

- Сегодня вечером в адрес оперативных служб поступило сообщение о возможном нахождении бесхозного предмета во Дворце культуры «Калужского турбинного завода» (Арена КТЗ) в городе Калуге, - говорят там. - На место выехали специалисты и в настоящее время проводится проверка. На время перерваны проходившие в здании мероприятия, проведена эвакуация. Опасности для людей нет.

По завершении проверки обязательно сообщим о результатах