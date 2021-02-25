Медсестра из Калуги поборется за звание лучшей в России

Старшая медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Калужской областной больницы Светлана ГАБДРАХМАНОВА поборется за звание лучшей в России.

На днях были подведены итоги первого этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Светлана Габдрахманова прошла во второй этап в номинации «Лучшая Старшая медицинская сестра», рассказали 25 февраля в медучреждении.

- Светлана Владимировна! Будем за вас «болеть», - написала в «Вконтакте» главный врач областной больницы Елена РАЗУМЕЕВА.