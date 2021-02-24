В Калужской области ищут родственников найденного мужчины

Уже более двух недель продолжаются поиски родственников 61-летнего Сергея ГОЛУБОВИЧА. Мужчина с 8 февраля находится в одной из больниц Москвы, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Калуга.

По информации волонтеров, мужчину может знать кто-то из деревни Константиновка Перемышльского района.

Приметы:

Рост: 180 см.

Телосложение: полное.

Цвет глаз: голубые.

Волосы: седые.

Если вы что-либо знает об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.