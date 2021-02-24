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В Калужской области ищут родственников найденного мужчины
Уже более двух недель продолжаются поиски родственников 61-летнего Сергея ГОЛУБОВИЧА. Мужчина с 8 февраля находится в одной из больниц Москвы, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Калуга.
По информации волонтеров, мужчину может знать кто-то из деревни Константиновка Перемышльского района.
Приметы:
- Рост: 180 см.
- Телосложение: полное.
- Цвет глаз: голубые.
- Волосы: седые.
Если вы что-либо знает об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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