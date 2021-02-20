«Партия пенсионеров» объявит об участии в выборах

В пятницу, 19 февраля, в Москве в Финансовом университете при Правительстве РФ началась всероссийская конференция «Партия пенсионеров – стратегия всех поколений». В ней принимает участие и представители Калужского регионального отделения этой партии.
Как говорится в официальном сообщении партии, в ходе конференции планируется озвучить решение об участии в выборах в Госдуму, которые состоятся этой осенью.
Калужское региональное отделение «Партии Пенсионеров» заявило, что поддержит это решение. То есть в Калужской области уже скоро появится первая политическая сила, официально заявившая о своем желании представлять интересы калужан в Госдуме нового созыва.
На конференции планируется обсудить ряд вопросов, которые, по-видимому, и лягут в основу предвыборной стратегии «Партии пенсионеров»:
- Роль старшего поколения в становлении российского посткоронавирусного общества;
- Реформирование системы здравоохранения РФ в связи с полученным опытом в период пандемии коронавируса и угрозой будущих пандемий;
- Социальная справедливость, востребованная в российском обществе;
- Модель социального государства - образ будущего для российского народа;
- Правовая конструкция социального государства;
- Новая социальная доктрина России: как снизить уровень бедности в стране?
Опубликовано: 20.02.2021 09:00 561