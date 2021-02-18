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В Калуге скончался известный историк и преподаватель Виктор Филимонов

Дмитрий Ивьев , Фото: министерство образования и науки Калужской области.
Опубликовано: 18.02.2021 15:04 3 1645
В Калуге скончался известный историк и преподаватель Виктор Филимонов

В Калуге 17 февраля в возрасте 83 лет скончался ученый и преподаватель Виктор Яковлевич ФИЛИМОНОВ. Об этом в четверг сообщает министерство образования и науки Калужской области.\

Виктор Яковлевич Филимонов - автор более 100 публикаций по проблемам истории российского крестьянства в ХХ веке, социальной истории советской России, аграрной политики советской власти, взаимоотношениям города и деревни, истории Калужского края.

При его участии был опубликован ряд ценных исторических источников, в том числе – дневник М.В. Устрялова (1941-1944), сборник документов о революционных событиях 1917 года в Калужской губернии.

Под руководством Виктора Яковлевича Филимонова были успешно защищены 12 кандидатских диссертаций, сформировалась научная школа, изучающая историю российского крестьянства в ХХ века, а также проведены многие научные и научно-практические конференции.

Долгое время Виктор Яковлевич Филимонов работал деканом исторического факультета в Калуге. С 1996 по 2000 год Филимонов возглавлял сферу образования региона, будучи директором департамента образования и науки Калужской области. С 1996 по 2015 год руководил кафедрой истории России КГУ им. К.Э. Циолковского, а с 2016 был профессором-консультантом КГУ им. К.Э. Циолковского.

- Виктор Яковлевич посвятил свою жизнь исторической науке, став крупным исследователем, основателем и бессменным руководителем калужской научной школы истории российского крестьянства и деревни, - подчеркнули в министерстве. - Научная и педагогическая общественность Калужской области, выпускники разных поколений выражают соболезнования родным и близким Виктора Яковлевича Филимонова. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

UPD. Прощание с Виктором Яковлевичем Филимоновым состоится 19 февраля в 11:30 в Калуге на улице Гурьянова, 34.

Тем временем

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Дмитрий Ивьев , Фото: министерство образования и науки Калужской области.
Опубликовано: 18.02.2021 15:04 3 1645
Тэги: общество образование виктор филимонов
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