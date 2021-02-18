Скончался Андрей Мягков. Его первый фильм снимали в Калуге

В ночь на четверг, 18 февраля, в Москве на 83 году жизни скончался знаменитый актер Андрей Мягков. Об этом сообщает пресс-служба Московского художественного театра имени Чехова. Причины смерти пока не называются.

Мягков стал известен на всем русскоязычном пространстве благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы», «Служебный роман», «Жестокий романс», «Гараж», но дебют в большом кино у Мягкова состоялся в Калуге. Именно в нашем городе в 1965 году снимали первый фильм с Мягковым в главной роли – «Похождения зубного врача». Режиссер – Элем Климов.

Мягков, которому тогда было 26 лет, играл молодого зубного врача Сергея Чеснокова, который по распределению попал в небольшой город. Там герой обнаруживает у себя удивительную способность удалять зубы, не причиняя боли.

Обществом такой талант был воспринят неоднозначно, в результате чего в жизни Чеснокова возникают разные волнующие события.

Авторы фильма устроили больницу прямо в областном краеведческом музее на улице Пушкина.

Уличные съемки проходили в исторической части Калуги. На кадрах можно, в частности, заметить улицы Пушкина, Баумана, Марата, центральный парк культуры и отдыха, мост через Оку.

Запись фильма размещена на сайте «Мосфильма».

Мост через Оку.

Городская поликлиника, в которую превратили краеведческий музей.

Знаменитые фонари на входе в поликлинику-музей.

Калуга в 1965 году.

Герои фильма на перекрестке улиц Королева, Пушкина и Баумана.

Арки и ограда парка культуры и отдыха.

Улица Марата.

Андрей Мягков на съемках в Калуге в 1965 году. Ему было 26 лет.