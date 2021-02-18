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Скончался Андрей Мягков. Его первый фильм снимали в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.02.2021 11:53 3 3931
Скончался Андрей Мягков. Его первый фильм снимали в Калуге

В ночь на четверг, 18 февраля, в Москве на 83 году жизни скончался знаменитый актер Андрей Мягков. Об этом сообщает пресс-служба Московского художественного театра имени Чехова. Причины смерти пока не называются.

Мягков стал известен на всем русскоязычном пространстве благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы», «Служебный роман», «Жестокий романс», «Гараж», но дебют в большом кино у Мягкова состоялся в Калуге. Именно в нашем городе в 1965 году снимали первый фильм с Мягковым в главной роли – «Похождения зубного врача». Режиссер – Элем Климов.

Мягков, которому тогда было 26 лет, играл молодого зубного врача Сергея Чеснокова, который по распределению попал в небольшой город. Там герой обнаруживает у себя удивительную способность удалять зубы, не причиняя боли.

Обществом такой талант был воспринят неоднозначно, в результате чего в жизни Чеснокова возникают разные волнующие события.

Авторы фильма устроили больницу прямо в областном краеведческом музее на улице Пушкина.

Уличные съемки проходили в исторической части Калуги. На кадрах можно, в частности, заметить улицы Пушкина, Баумана, Марата, центральный парк культуры и отдыха, мост через Оку.

Запись фильма размещена на сайте «Мосфильма».

калуга 1965 год похождения зубного врача

Мост через Оку.

калуга 1965 год похождения зубного врача

Городская поликлиника, в которую превратили краеведческий музей.

калуга 1965 год похождения зубного врача

Знаменитые фонари на входе в поликлинику-музей.

калуга 1965 год похождения зубного врача

калуга 1965 год похождения зубного врача

калуга 1965 год похождения зубного врача

калуга 1965 год похождения зубного врача

калуга 1965 год похождения зубного врача

Калуга в 1965 году.

калуга 1965 год похождения зубного врача

Герои фильма на перекрестке улиц Королева, Пушкина и Баумана.

калуга 1965 год похождения зубного врача

Арки и ограда парка культуры и отдыха.

калуга 1965 год похождения зубного врача

Улица Марата.

калуга 1965 год похождения зубного врача

Андрей Мягков на съемках в Калуге в 1965 году. Ему было 26 лет.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.02.2021 11:53 3 3931
Тэги: общество кино культура андрея мягков
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