В Калуге за неделю родились 66 детей

За неделю, с 9 по 13 февраля, в Калуге родились 66 детей. Среди них 42 девочки и 24 мальчика. У одной пары родилась двойня, сообщили в городском управлении ЗАГС.

Минимальный вес ребенка составил 2400 граммов, максимальный – 4524.

Самой молодой маме исполнилось 18 лет, самой взрослой – 42 года. Самому младшему папе исполнилось 22 года, старшему – 53.

Среди редких имен в Калуге за неделю отмечены Даромир, Алексия и Рената.

Также за неделю в Калуге сыграли 37 свадеб. Самым молодым невесте и жениху – 19 и 23 года. Самым старшим – 73 и 67.