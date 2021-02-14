Последние данные о заболеваемости коронавирусом: погибли ещё двое

В Калужской области в субботу, 13 февраля, подтвердили 140 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 27 910, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 142 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 25 655 калужан.

Новых смертей - две. Скончались житель Калуги 1951 года рождения и житель Козельского района 1946 года рождения. В списке умерших теперь 239 калужан.

На лечении остаются 2016 человек. Большая часть из них выздоравливает в домашних условиях.

В Калуге и Обнинске, а также семи районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом снизилось, в 17 - выросло. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня: