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Последние данные о заболеваемости коронавирусом: погибли ещё двое
В Калужской области в субботу, 13 февраля, подтвердили 140 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 27 910, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 142 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 25 655 калужан.
Новых смертей - две. Скончались житель Калуги 1951 года рождения и житель Козельского района 1946 года рождения. В списке умерших теперь 239 калужан.
На лечении остаются 2016 человек. Большая часть из них выздоравливает в домашних условиях.
В Калуге и Обнинске, а также семи районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом снизилось, в 17 - выросло. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 414 (-19 к предыдущему дню),
- Обнинск – 200 (-3),
- Боровский район – 118 (-4),
- Козельский район – 115 (+1),
- Кировский район – 110 (-6),
- Малоярославецкий район – 99 (-2),
- Жуковский район – 93 (-2),
- Людиновский район – 90 (-3),
- Дзержинский район – 78 (-1),
- Сухиничский район – 75 (+1),
- Бабынинский район – 68 (+2),
- Тарусский район – 63 (+3),
- Думиничский район – 55 (+4),
- Перемышльский район – 50 (+4),
- Юхновский район – 48 (+4),
- Медынский район – 44 (+2),
- Жиздринский район – 40 (+2),
- Мещовский район – 36 (+2),
- Спас-Деменский район – 35 (+4),
- Ферзиковский район – 32 (-1),
- Мосальский район - 31 (+2),
- Износковский район – 28 (+1),
- Хвастовичский район – 26 (+1),
- Ульяновский район – 24 (+1),
- Куйбышевский район – 23 (+2)
- Барятинский район – 21 (+1).
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