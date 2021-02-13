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В Калуге лопаты для уборки снега подорожали в разы

Сергей ПЕТРОВ , фото Николая Егорова.
Опубликовано: 13.02.2021 17:04 5 832
В Калуге лопаты для уборки снега подорожали в разы

Природа наконец-то дала передышку коммунальным службам города. Снег, который валит уже второй день, прекратился, однако непогода нанесла калужанам неожиданный удар поддых.

Нынешний снегопад, по словам городского головы Калуги Дмитрия ДЕНИСОВА, стал самым мощным за последние 50 лет. Все службы по уборке снега работают на максимуме, им помогают крупные предприятия города.

В борьбу с последствиями стихии включились и городские жители. Они вышли расчищать снег в своих дворах с лопатами, а те, у кого их нет, ринулись в магазины. Как следствие, цены на этот инструмент взлетели в два и более раза.

Как сообщают калужане в соцсетях, в одной из торговых сетей стоимость черенка для лопаты поднялась с 96 рублей до 165, а  лопаты для уборки снега с 207 до 450 рублей. Цена именно на «снежные» лопаты в магазинах спальных районов  Калуги доходит аж до 800 рублей.

Также наши читатели сообщают, что в супермаркете «Леруа Мерлен» выстроилась очередь из людей, которые покупают только лопаты для уборки снега и больше ничего.

Сергей ПЕТРОВ , фото Николая Егорова.
Опубликовано: 13.02.2021 17:04 5 832
Тэги: снег
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