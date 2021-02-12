В Калужской области за неделю подорожали печенье, колбаса и творог

За неделю, с 3 по 10 февраля, в магазинах Калужской области зафиксирован рост цен на некоторые продукты. В пятницу, 12 февраля, об этом сообщили на заседании оперативного штаба, которое провел заместитель министра конкурентной политики региона Лев МАРЧЕНКОВ.

Увеличились цены на печенье - на 0,8%, колбасу вареную – на 1,7%, творог – на 1,4%, свежие огурцы – на 3,4%.

Уменьшились цены на соль – на 1,9%, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – на 1%.

Сейчас в области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 44,84 руб./кг, масло подсолнечное – 93,80 руб./кг, сообщает пресс-служба правительства.

Минимальные цены среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на масло подсолнечное, консервы мясные и овощные для детского питания, молоко питьевое стерилизованное, яйца куриные, печенье, муку пшеничную. Максимальные – на рыбу мороженую неразделанную, помидоры.

На рынке нефтепродуктов с 3 по 10 февраля оптовые цены увеличились на бензин на 0,6%, на дизельное топливо - на 0,7%. Розничные цены увеличились на бензин на 0,45%, на дизельное топливо – на 0,35%.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимала пятое место по бензину (45,53 руб./л) и третье место по дизельному топливу (46,30 руб./л).