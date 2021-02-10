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Путин наградил орденом «Родительская слава» семью из Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 10.02.2021 11:35 0 352
Путин наградил орденом «Родительская слава» семью из Калужской области

Супруги Сергей и Вера Кравцовы из Жиздринского района указом президента России Владимира Путина награждены орденами «Родительская слава». В среду, 10 февраля, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Эта семья действительно уникальная. Сергей Викторович и Вера Валентиновна воспитывают 10 детей! – подчеркнул глава региона. - Все дети желанные и любимые, каждому – максимум внимания. В основе воспитания – традиционные семейные ценности и духовность.

Старшие дети Кравцовых уже получили образование и работают: Нонна - медик, Илья - юрист, Алена - педагог, Артем - железнодорожник. Роман работает и готовится продолжить образование. Лия, Алексей, Анна и Семен – школьники. Младшая Лиза пойдет в школу в этом году.

Семья кравцовых жиздринский район владислав шапша родительская слава орден владимир путин

- Все дети занимаются спортом: родители привили любовь к активному образу жизни, в их доме оборудован спортзал, теннисный стол, детская игровая площадка, которую сделали своими руками, - подчеркнул губернатор. - И с творчеством в семье дружат: рисуют, занимаются фотографией. Любят читать. Все это, безусловно, заслуга родителей. Но самое главное, в доме царит любовь и уважение. В ней каждый готов прийти на помощь друг другу и ближнему. А для главы семьи все эти качества стали частью профессии. Сергей работает в Людиновском центре социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. Много добрых слов он получает за свой благородный труд. А Вера занимается домашним хозяйством, воспитывает детей и хранит семейный очаг.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 10.02.2021 11:35 0 352
Тэги: общество дети владислав шапша владимир путин
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