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«Гринпис» признал завод по переработке аккумуляторов под Воротынском безопасным

Опубликовано: 08.02.2021 18:05 15 892
«Гринпис» признал завод по переработке аккумуляторов под Воротынском безопасным

В понедельник, 8 февраля, «Гринпис» официально признал завод под Воротынском безопасным. Специалисты экологической организации изучили документацию, которую предоставил «Росатом». Она признана соответствующей законодательство об охране окружающей среды.

- Поступила официальная информация от  организации «Гринпис» в который отметили, что при ознакомлении с документами нарушений законодательства об охране окружающей среды не выявлено, - говорит по этому поводу депутат Законодательного собрания Калужской области Надежда ЕФРЕМОВА. - В организации особо подчеркнули, что химические источники тока из заграницы поступать для переработки на воротынский завод не будут, поскольку это запрещено Базельской конвенцией «О трансграничном перемещении опасных отходов».

Если этот проект будет реализовываться с соблюдением всех нормативов, при безусловном обеспечении безопасности для жизни и здоровья наших граждан, для экологической безопасности, то в этом случае он имеет право на существование, - говорит Ефремова. - Но пока делать какие либо выводы очень рано, так как следует дождаться результатов всех необходимых госэкспертиз, которые он будет проходить.

Напомним, в индсутриальном парке под Воротынском планируется построить завод по переработке аккумуляторов. Местные жители, узнав об этом, написали петицию против этого. Многочисленные слухи пришлось развеивать даже губернатору. Владислав Шапша назвал причиной их возникновения недостаточную информированность жителей о проекте.

Опубликовано: 08.02.2021 18:05 15 892
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