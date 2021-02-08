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Скончался бывший командир калужского ОМОНа Сергей Чуриков
На 63 году жизни 6 февраля скончался полковник милиции в отставке, бывший командир ОМОН Управления внутренних дел Калужской области Сергей ЧУРИКОВ. В понедельник об этом сообщили в региональном управлении полиции.
Чуриков служил в органах внутренних дел 24 года, с 1993 по 2001 год возглавлял ОМОН.
Полковник милиции неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион.
Сергей Чуриков награжден государственными наградами: Орденом «За личное Мужество» и медалью «За отличие в охране общественного порядка». Кроме того, он отмечен нагрудными знаками МВД России: «Отличник полиции», «За отличную службу в МВД», «Участник боевых действий».
Отпевание пройдет 9 февраля в 10:00 час. в Калужском Свято-Троицком кафедральном соборе в центральном парке Калуги. Похороны состоятся в 11:30 на Трифоновском кладбище.
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