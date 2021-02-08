Скончался бывший командир калужского ОМОНа Сергей Чуриков

На 63 году жизни 6 февраля скончался полковник милиции в отставке, бывший командир ОМОН Управления внутренних дел Калужской области Сергей ЧУРИКОВ. В понедельник об этом сообщили в региональном управлении полиции.

Чуриков служил в органах внутренних дел 24 года, с 1993 по 2001 год возглавлял ОМОН.

Полковник милиции неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион.

Сергей Чуриков награжден государственными наградами: Орденом «За личное Мужество» и медалью «За отличие в охране общественного порядка». Кроме того, он отмечен нагрудными знаками МВД России: «Отличник полиции», «За отличную службу в МВД», «Участник боевых действий».

Отпевание пройдет 9 февраля в 10:00 час. в Калужском Свято-Троицком кафедральном соборе в центральном парке Калуги. Похороны состоятся в 11:30 на Трифоновском кладбище.