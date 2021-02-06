Жители Калуги жалуются на навязчивую звуковую рекламу на улице Кирова

Жители Калуги вновь жалуются на навязчивую звуковую рекламу на улице Кирова. Молодой человек с мегафоном, зазывающий всех в магазин одежды, вновь появился на перекрестке с улицей Московской в пятницу, 5 февраля. На этот раз он был со стремянкой.

- Наши недолгожданные гости вернулись, - написала в Facebook Наталья Станиславовна. - Звук стал еще громче, поведение еще хуже. Вещание весь день. Сегодня промоутер весьма цинично в ответ на замечание спросил: «А что, шерифа пришлете?» Неуважение к гражданам, к власти, безнаказанность... И наша беззащитность.

Другие горожане пишут, что человек со стремянкой затрудняет проход по тротуару.

Ранее на подобных зазывал калужане неоднократно жаловались в прошлом году. Однако реальных инструментов борьбы с ними нет. По сути, по действующему законодательству, они ничего не нарушают.

В Facebook ситуацию прокомментировал руководитель Управления административно-технического контроля Калужской области Станислав ОРЕХОВ.

- Я ориентирую своих сотрудников, - отреагировал он на публикацию калужанки. - Но полномочия по составлению протоколов за нарушение тишины переданы соглашением между областью и МВД органам внутренних дел. При выявлении подобных фактов рекомендуем всем обращаться с сообщением о нарушении по телефонам 112 или 02. С учетом правовой нормы для привлечения к ответственности необходимо потерпевшее лицо, то есть наличие официального заявления обязательно.

Молодой человек громко зазывает всех в расположенный рядом магазин.

Уважаемые читатели, а как вы относитесь к подобной звуковой рекламе? Поделитесь своим мнением в комментариях!