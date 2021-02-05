В Калужской области за неделю подорожали огурцы, чай и курица

За неделю, с 27 января по 3 февраля, в Калуге зафиксирован рост цен на некоторые продукты. В пятницу. 5 февраля, об этом рассказали на заседании оперативного штаба, которое провел заместитель министра конкурентной политики региона Лев МАРЧЕНКОВ.

Увеличились цены на черный чай – на 2%, на кур охлажденных и мороженых – на 0,6%, свежие огурцы– на 6,7%.

Уменьшились цены на сахар – на 0,9%, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – на 2,1%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов – на 0,9%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом – на 2,1%, яйца куриные – на 1%, творог – на 0,9%, воду питьевую –

3,7%.

- Минимальные цены по состоянию на 1 февраля среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на кур охлажденных и мороженых, подсолнечное масло, овощные консервы для детского питания, яйца куриные, сахар-песок, печенье, пшеничную муку, - отмечают в правительстве. - Максимальные – на рыбу мороженую и картофель.

Сейчас в Калужской области минимальная цена на сахар - 45,32 руб./кг, масло подсолнечное – 94,92 руб./кг.

На рынке нефтепродуктов с 27 января по 3 февраля оптовые цены увеличились на бензин на 0,4%, на дизельное топливо - на 0,1%. Розничные цены существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область (по состоянию на 25 января) занимала пятое место по бензину (45,34 руб./л) и третье место по дизельному топливу (46,20 руб./л).