Калужский минздрав прокомментировал статью о вакцине «Спутник V» в авторитетном журнале The Lancet

Один из самых старых и авторитетных медицинских журналов мира «The Lancet» опубликовал статью о третьей фазе испытания вакцины «Спутник V». Если передать смысл статьи несколькими словами, то российская вакцина безопасна и крайне эффективна. Об этом нам рассказал заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ

Результаты комментировали профессора Редингского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Вот вкратце тезисы из их статьи:

промежуточный отчет о третьей фазе включает в себя результаты более чем 20 тысяч участников, четверть которых были с заболеваниями из группы риска (сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие);

у всех добровольцев старше 60 лет вакцина показала такую же эффективность и безопасность, что и в остальных возрастных группах;

эффективность вакцины составила 91,6%, для сравнения: эффективность вакцин от гриппа примерно в полтора раза ниже;

вакцина не привела к серьезным побочным эффектам ни у одного добровольца;

даже если вакцинированный заразится COVID-19, болезнь будет протекать в легкой форме.

В конце статьи ученые отмечают, что разработку «Спутника V» в свое время критиковали за поспешность. Но данные третьей фазы испытаний оказались «ясны, был продемонстрирован научный принцип вакцинации, а это означает, что еще одна вакцина может присоединиться к борьбе с COVID-19».