€ 80.12 0.42
Калужский минздрав прокомментировал статью о вакцине «Спутник V» в авторитетном журнале The Lancet
Один из самых старых и авторитетных медицинских журналов мира «The Lancet» опубликовал статью о третьей фазе испытания вакцины «Спутник V». Если передать смысл статьи несколькими словами, то российская вакцина безопасна и крайне эффективна. Об этом нам рассказал заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ
Результаты комментировали профессора Редингского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Вот вкратце тезисы из их статьи:
- промежуточный отчет о третьей фазе включает в себя результаты более чем 20 тысяч участников, четверть которых были с заболеваниями из группы риска (сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие);
- у всех добровольцев старше 60 лет вакцина показала такую же эффективность и безопасность, что и в остальных возрастных группах;
- эффективность вакцины составила 91,6%, для сравнения: эффективность вакцин от гриппа примерно в полтора раза ниже;
- вакцина не привела к серьезным побочным эффектам ни у одного добровольца;
- даже если вакцинированный заразится COVID-19, болезнь будет протекать в легкой форме.
В конце статьи ученые отмечают, что разработку «Спутника V» в свое время критиковали за поспешность. Но данные третьей фазы испытаний оказались «ясны, был продемонстрирован научный принцип вакцинации, а это означает, что еще одна вакцина может присоединиться к борьбе с COVID-19».
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!