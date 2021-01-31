В Калужской области средняя зарплата за год выросла на 4,8%

Калугастат на днях опубликовал новые данные по уровню жизни в Калужской области. В ноябре 2020 года средняя начисленная заработная плата составила 43 632 рубля. Это на 4,8% больше, чем в ноябре 2019 года.

Денежные доходы населения в расчете на одного человека в третьем квартале 2020 года составили 31 571 рубль – на 3,1% больше, чем в третьем квартале 2019-го. Реальные располагаемые денежные доходы в третьем квартале по сравнению с тем же периодом предыдущего года снизились на 1,3%.

Цены в декабре по сравнению с ноябрем выросли на 1,1%, за год – на 5,7%.

Численность экономически активного населения в сентябре-ноябре 2020 года составила 545,5 тысячи человек. Заняты в экономике из них были 94,9%. Безработными были 27,9 тысячи человек (5,1%).