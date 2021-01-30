Губернатор потребовал не врать о заводе по переработке аккумуляторов в Воротынске

Как мы уже рассказывали, последние пару недель в Калуге и Воротынске сложилась напряженная обстановка из-за предполагаемого строительства рядом с областным центром производства по переработке аккумуляторов и батареек. Люди обеспокоены, что недалеко от жилых домов собираются строить такое предприятие, при этом в документации упоминается утилизация отходов I класса опасности. В пятницу, 29 января, свою позицию на встрече с одной из жительниц Воротынска, которая пришла на личный прием, высказал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

Отвечая на вопросы, глава региона отметил, что санитарная зона предприятия соответствует требованиям и составляет не менее 1000 метров, ни одно жилое строение в нее не попадает. Губернатор заверил, что переработка радиоактивных отходов на территории области абсолютно исключена.

Заместитель губернатора Владимир Попов пояснил, что в документации речь идет об утилизации отходов I класса опасности поскольку это требования по оформлению документации. Наименование объекта проектирования должно соответствовать формулировкам положений федерального проекта, поэтому в него включено упоминание «отходов I класса опасности». Однако специализация производственно-технического комплекса этого не предполагает.

- Лично я против того, чтобы утилизировать отходы I класса опасности, - подчеркнул Шапша. - Вы мне говорите, что их там не будет. Зачем тогда людей вводить в заблуждение... У нас у всех есть дети. Мы собираемся там делать помойку? Нет. А завод по переработке батареек? Да. Ну так объясните это людям. За размытыми формулировками может быть что угодно, поэтому люди совершенно справедливо сомневаются. Пока такие формулировки есть в бумагах, и я испытываю такое опасение. Мне смотреть в глаза людям, а я не собираюсь никого обманывать!

Владислав Шапша поручил проводить полномасштабную разъяснительную работу. В открытом доступе должна быть информация о проекте, карты с планируемым размещением производственных объектов и другие данные, чтобы избежать недостоверных слухов.

Глава региона подчеркнул, что федеральное законодательство исключает возможность ввоза на территорию страны отходов из-за рубежа. Упоминание об этом в технической документации проекта удивило его:

- Я тоже читал это. Был тоже в изумлении…Этого не было, нет и не будет, чтобы мы свозили мусор! У нас своих проблем хватает.

Шапша потребовал открыто и правдиво общаться с населением.

- Я не могу позволить одного: чтобы кто-то кому-то врал, - заявил губернатор. - Чтобы мы врали людям – этого позволить нельзя. Чтобы другие субъекты этого процесса кому-то врали – никто никого обманывать не должен. Мы свои отношения можем выстраивать только на основе правды.

Позже на своих страницах в соцсетях губернатор еще раз высказался по поводу того, что необходимо давать полную информацию:

- Я понимаю опасения людей. Все домыслы и небылицы – из-за отсутствия у людей информации. Поставил задачу профильным министерствам начать наконец общаться. Давать официальную, исчерпывающую и понятную информацию. Объяснять и рассказывать. Что об отходах 1-го класса опасности вообще речи не идет. Что это завод по переработке обычных батареек и аккумуляторов. Что проект пройдет несколько серьезнейших государственных экспертиз. Про технологический процесс, санитарные зоны и многое другое. Это нацпроект «Экология», здесь максимальное внимание государства к экологической и технической безопасности объектов. Иного быть не может.

И повторю самое главное. Я сказал это сегодня во время личного приема. Скажу теперь для всех и для каждого: никто не имеет права врать людям. Ни чиновники, ни депутаты, ни бизнес, ни активисты. Люди могут заблуждаться от недостатка информации, это не беда. Проблемы начинаются, когда запускается волна вранья. Никому не позволено врать, обманывать калужан и пользоваться их доверчивостью.

Если мы говорим об экологичности, то чистота должна быть во всем. В технологиях, в словах, в действиях.