Глава калужского парламента – о заводе в Воротынске: «Информирование отстало от реализации»

Фото со встречи в Калуге.

Как мы уже рассказывали, в Калуге поднялась волна паники из-за новости о строительстве производственно-технического комплекса по сбору, обезвреживанию и переработке отработанных аккумуляторов в Воротынске. 26 января представители компании-инвестора рассказали о проекте на встрече в Калуге. По итогам мероприятия ситуацию прокомментировал председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

- Помимо технических характеристик, обсудили и экологическую безопасность производства, - отметил он. - Было обозначено, что на предприятии будут перерабатываться только литий-ионные и никель-кадмиевые батарейки и аккумуляторы (свинцово-кислотных не будет!), то есть производство не дает никаких радиоактивных отходов. Не будет на предприятии и захоронений: все отходы будут вывозиться и утилизироваться в соответствии с требованиями законодательства. На сегодняшний день в России ежегодно образуется до одного миллиарда аккумуляторов и батареек, и они попадают на полигоны без соответствующей переработки, что очень загрязняет окружающую среду. Создание современных перерабатывающих предприятий - необходимость.

По словам Новосельцева, главные экономические преимущества проекта для региона — налоговые отчисления, которые пойдут в региональный и местный бюджеты, и создание новых рабочих мест.

- Вопросов у присутствующих было много, и в принципе, инвестор на многие из них ответил, - рассказал председатель Заксобрания. - Но тут возникает логичный вопрос: почему раньше это не было сделано? Почему первая встреча с населением состоялась спустя два месяца и только после того, как в соцсетях эта тема начала активно обсуждаться, и выходить на все уровни власти? Считаю, что главная ошибка в том, что информирование отстало от реализации. Сейчас ситуация начала проясняться. Но вопросы все же остались. Например, по охранной зоне. И их надо тщательно прорабатывать. А сегодня самое важное, как можно более широко и открыто говорить об этом с жителями нашего региона. Депутаты Законодательного Собрания и я лично будем внимательно следить за реализацией проекта.