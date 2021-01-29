В Калужской области за январь подорожали соль, колбаса, овощи и детские смеси

В Калужской области за период с 1 по 27 января зафиксирован рост цен на некоторые продукты. В пятницу, 29 января, об этом заявили на заседании оперативного штаба, которое провел заместитель министра конкурентной политики региона Лев МАРЧЕНКОВ.

Зафиксировано увеличение цен на соль на 4,7%, колбасы полу- и варено-копченые – на 2,1%, сметану – на 2,5%, ряд товаров плодоовощной группы (максимально: на огурцы свежие – на 5,7%, смеси сухие молочные для детского питания – на 3,6%.

Уменьшились цены на сахар – на 0,9%, муку пшеничную – на 1,3%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 1,6%, консервы рыбные – на 2,1%, воду питьевую – на 3,6%, сообщает пресс-служба правительства.

Минимальные цены среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на колбасу вареную, масло подсолнечное, молоко питьевое стерилизованное, консервы овощные для детского питания, яйца куриные, печенье, соль, муку пшеничную. Максимальные – на рыбу мороженую неразделанную, картофель.

Сейчас в Калужской области минимальная цена на сахар установилась на уровне 45,3 руб./кг, масло подсолнечное – 94,02 руб./кг.

Оптовые цены на бензин увеличились на 2,8%, на дизельное топливо уменьшились на 0,1%. Розничные цены увеличились на бензин на 0,25%, на дизельное топливо – на 0,17%.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область по состоянию на 18 января занимала пятое место по бензину (45,32 руб./л) и второе место по дизельному топливу (46,14 руб./л).