В Калужской области 36-летний мужчина уехал из дома на «Фольксвагене» и пропал

В Калужской области пропал 36-летний Кирилл ЛУКОВЦЕВ. Мужчина вышел из дома около 10 утра 26 января, сел за руль автомобиля «Фольксваген Шаран» серебристого цвета и уехал в неизвестном направлении, сообщил в четверг поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост: 166 см см.

Телосложение: худощавое

Цвет глаз: серо-голубые

Волосы: тёмно-русые

Был одет: Черная куртка, темно-синие джинсы, белые кроссовки.

Особые приметы: Татуировки на обеих руках.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.