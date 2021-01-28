В Калужской области 36-летний мужчина уехал из дома на «Фольксвагене» и пропал
В Калужской области пропал 36-летний Кирилл ЛУКОВЦЕВ. Мужчина вышел из дома около 10 утра 26 января, сел за руль автомобиля «Фольксваген Шаран» серебристого цвета и уехал в неизвестном направлении, сообщил в четверг поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
- Рост: 166 см см.
- Телосложение: худощавое
- Цвет глаз: серо-голубые
- Волосы: тёмно-русые
- Был одет: Черная куртка, темно-синие джинсы, белые кроссовки.
- Особые приметы: Татуировки на обеих руках.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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