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В Калужской области 36-летний мужчина уехал из дома на «Фольксвагене» и пропал

Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 28.01.2021 15:51 0 878
В Калужской области 36-летний мужчина уехал из дома на «Фольксвагене» и пропал

В Калужской области пропал 36-летний Кирилл ЛУКОВЦЕВ. Мужчина вышел из дома около 10 утра 26 января, сел за руль автомобиля «Фольксваген Шаран» серебристого цвета и уехал в неизвестном направлении, сообщил в четверг поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

  • Рост: 166 см см.
  • Телосложение: худощавое
  • Цвет глаз: серо-голубые
  • Волосы: тёмно-русые
  • Был одет: Черная куртка, темно-синие джинсы, белые кроссовки.
  • Особые приметы: Татуировки на обеих руках.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 28.01.2021 15:51 0 878
Тэги: общество лиза алерт
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