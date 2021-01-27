В Калуге началось строительство нового корпуса областной клинической детской больницы. Работы ведутся в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Новый корпус больница будет состоять из восьми этажей, включая подвальный, цокольный и технический.

- Здесь расположатся: приемное отделение для плановой и экстренной госпитализации, хирургическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, экстренный операционный блок, служебные и бытовые помещения, - отметили в министерстве. - Расчетная мощность корпуса - 31 койка. Хирургическое отделение рассчитано на 23 койки, отделение реанимации и интенсивной терапии – на восемь коек.

Сроки завершения работ пока не называются.

Фото с места проведения работ.