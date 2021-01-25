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Сбер запустил общероссийский студенческий акселератор SberStudent с программой от Stanford Online

Опубликовано: 25.01.2021 09:00 0 150
Сбер запустил общероссийский студенческий акселератор SberStudent с программой от Stanford Online

В День российского студенчества Сбер запустил первый общероссийский акселератор для студентов, аспирантов, научных сотрудников институтов и университетов. Программу для акселератора разработал Стэнфордский центр профессионального развития. Акселератор пройдёт в три этапа с 1 марта по 31 августа 2021 года и принять в нем участие можно будет абсолютно бесплатно.

Студенческий акселератор SberStudent для студентов России — это возможность под руководством менторов от Stanford Online перенять бесценный опыт организации и развития бизнеса от лучших предпринимателей и профессоров Кремниевой долины, научиться мыслить как инновационный предприниматель, а также оценивать потенциал превращения бизнес-идеи в полноценный бизнес, анализировать соответствие продукта рынку (product-market fit), выстраивать архитектуру бизнес-моделей, формулировать цели, превращать их в метрики и планы, оценивать необходимые ресурсы, в том числе финансовые, для их достижения, найти крупных заказчиков, партнеров и получить первые инвестиции на развитие, и главное – реализовать работающий продукт стартапа и монетизировать его.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

«В семействе акселераторов Сбера пополнение: к нашей международной программе для seed-стартапов Sber500 в партнерстве с 500 Startups, программам для сотрудников SberUp и школьников SberZ добавился студенческий акселератор SberStudent. Глобальная цель всех этих акселераторов — вырастить созвездие новых сильных технологических компаний, которые могли бы стать фундаментом новой экономики нашей страны. Для этого нужно начать менять отношение к предпринимательству в целом, а также предоставить участникам знания, инструменты и ресурсы, необходимые для роста бизнеса. Программу Студенческого акселератора мы реализуем на базе контента от Стэнфордского центра профессионального развития — это уникальная экспертиза и опыт профессионалов, которые воспитали не одно поколение стартаперов и стояли у истоков модели Кремниевой долины, в которой ядром развития технологического предпринимательства является университет и его студенты. Уверен, этот проект внесёт важный вклад в развитие культуры предпринимательства в российской университетской среде и заложит основу для создания в вузах дружественной к бизнес-инновациям среды».   

Стэнфордский университет — лидер по успешности выпускников в сфере стартапов: с 2006 года выпускники Стэнфорда создали более 2 000 технологических компаний, которые привлекли более $87 млрд венчурных инвестиций. Выпускники и студенты университета стояли у истоков зарождения Кремниевой долины и ее сегодняшнего успеха.

Валерий Фальков, Министр науки и высшего образования Российской Федерации

«В университетах отдельное внимание уделяется формированию креативной предпринимательской среды, взаимодействие вузов и индустриальных партнеров уже становится нормой. Для нас особенно важно, чтобы ведущие российские технологические компании предоставляли студентам новые возможности для реализации, погружения их в среду реальной работы. Убежден, что инициатива по проведению первого общероссийского студенческого акселератора SberStudent будет способствовать достижению этих целей».

Лучшие команды получат дополнительные ресурсы для развития своего проекта и поддержку менторов от Stanford Online, а также возможность представить проект более чем 60 компаниям экосистемы Сбера, крупнейшим российским и международным корпорациям и инвесторам на финальном Демо-дне в СберУниверситете.

Заявки принимаются до 25 февраля на сайте http://www.sberstudent.sberclass.ru/

Опубликовано: 25.01.2021 09:00 0 150
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