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В Калужской области в январе подорожали соль, колбаса, овощи и подсолнечное масло

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.01.2021 12:45 3 842
В Калужской области в январе подорожали соль, колбаса, овощи и подсолнечное масло

В Калужской области за период с 1 по 20 января зафиксирован рост цен на некоторые продукты. В пятницу, 22 января, об этом сообщили на заседании штаба, которое провел заместитель министра конкурентной политики региона Лев МАРЧЕНКОВ.

- Зафиксировано увеличение цен на соль на 3,2%, масло подсолнечное – на 2,5%, свинину – на 1,8%, кур охлажденных и мороженых – на 1,4%, колбасы полу- и варено-копченые – на 3,3%, яйца куриные – на 1%, картофель, морковь – на 3%, - подчеркнули в правительстве. - Уменьшились цены на пшено – на 0,6%, рис, шлифованный – на 2,6%, крупу гречневую-ядрицу – на 0,4%, печенье – на 2,6%, воду питьевую – на 3,7%.

В Калуге минимальные цены в сравнении с другими областными центрами ЦФО зафиксированы на колбасу вареную, масло подсолнечное, консервы овощные для детского питания, яйца куриные, сахар-песок, печенье, соль, муку пшеничную. Максимальные – на картофель и лук.

- Сейчас в Калужской области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 45,3 руб./кг, соль — 10,1 руб./кг, масло подсолнечное –
94,5 руб./кг, крупу гречневую – 71,9 руб./кг, рис – 59,7 руб./кг, - отмечают в правительстве. - Дефицита продовольственных товаров на территории области нет.

На рынке нефтепродуктов оптовые цены увеличились на бензин – на 4,7%, на дизельное топливо - на 0,2%. Розничные цены существенно не изменились. В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает пятое место по бензину (45,27 руб./л) и второе место по дизельному топливу (46,14 руб./л).

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.01.2021 12:45 3 842
Тэги: общество статистика цены лев марченков
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