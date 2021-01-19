В Калуге выбрали названия для двух новых улиц. Соответствующие решения во вторник, 19 января, одобрили на совместном заседании комитетов городской думы.

В районе улицы Верховой на Правом берегу появится улица Снежная. Ее также предлагали назвать Горнолыжной, Листопадной, Тисовой, Рассветной, Софийской, Роз, Счастливой и Дивной. Однако решено было остановиться на первом варианте.

А в жилом комплексе между Силикатным и деревней Бабенки появится улица Белые Росы.