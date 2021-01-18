Под Калугой поймали аиста, который сбежал из центра реабилитации диких животных

Как мы уже рассказывали, в начале января в Калуге из центра реабилитации диких животных «Феникс» сбежал аист. Он испугался взрывов петард и выбил дверь теплицы, в которой находился. Птице грозила гибель из-за сильных морозов и отсутствия корма, однако в понедельник, 18 января, ее удалось поймать.

Это произошло в селе Корекозево Перемышльского района, сообщила руководитель «Феникса» Вероника Матюшина. Аиста удалось привлечь кормом и накрыть сачком.

По словам Матюшиной, птица голодная и замерзшая, она была близка к гибели.

Весной, после полного восстановления, аиста планируют выпустить в дикую природу.