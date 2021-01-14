В Калуге ищут аиста, сбежавшего из центра реабилитации диких животных

В Калуге аист улетел из центра реабилитации диких животных «Феникс». Птицу в последние дни видели в разных районах города, однако поймать ее пока не смогли. А при сильных морозах она может погибнуть.

Как рассказала руководитель центра «Феникс» Вероника Матюшина, аист выбил дверь в теплице, испугавшись взрывов петард.

- Пока не отловлен, ибо он летает хорошо и сидит на крышах высоких домов, - рассказала 13 января Матюшина. - Просьба ко всем сообщать о месте обнаружения птицы по телефонам 89105926867 или 89036368139.

По ее словам, птицу можно попытаться прикормить мелкой рыбой или куриными шеями.

Аиста уже видели в районе завода «Фольксваген», на Пухова, на Силикатном и в Турынино.

Ранее мы рассказывали, что в «Феникс» привозили аистов с различными повреждениями. Весной их собираются выпустить в дикую природу.