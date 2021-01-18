В Калуге слепили из снега Пушкина, Гоголя и Маяковского
Пушкин, Филиппок и Толстой.
На прошлой неделе известный скульптур Александр Лондарев во дворе Музея ремесла, архитектуры и быта на улице Кирова в Калуге слепил из снега фигуру Льва Толстого. А за последние дни коллекция писателей пополнилась.
Уже готовы Александр Пушкин, Николай Гоголь и Владимир Маяковский. Также на фоне столпов русской классической литературы появился вечный школяр Филиппок.
В музее сообщают, что Александр Лондарев планирует в аллее писателей поставить еще и скульптуру Федора Достоевского.
Маяковский и Гоголь.
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