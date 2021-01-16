В Калуге зимний кубок по рыболовному спорту пройдет 16 января

В субботу, 16 января, на Яченском водохранилище в Калуге пройдет Кубок Калужской области по рыболовному спорту, сообщает правительство региона.

- Тактические знания и навыки ловли рыбы на мормышку со льда продемонстрируют не только профессиональные спортсмены, но и любители, - отмечают организаторы. - Соревнования определят сильнейших в личном и командном зачетах.

Ранее ГУ МЧС по Калужской области сообщало, что по состоянию на 15 января Яченское водохранилище в Калуге промерзло на 27-29 сантиметров. Такие показатели считаются безопасными для выхода на лед.