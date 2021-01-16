В Калужской области толщина льда на водоемах увеличилась до 30 сантиметров

Толщина льда на некоторых водоемах Калужской области достигла 30 сантиметров. Данные мониторинга в пятницу, 15 января, опубликовали в региональном ГУ МЧС.

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