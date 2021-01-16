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В Калужской области толщина льда на водоемах увеличилась до 30 сантиметров

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 16.01.2021 09:15 0 406
В Калужской области толщина льда на водоемах увеличилась до 30 сантиметров

Толщина льда на некоторых водоемах Калужской области достигла 30 сантиметров. Данные мониторинга в пятницу, 15 января, опубликовали в региональном ГУ МЧС.

Бабынинский район

  • пруд в д. Куракино - 28-30 см,

Боровский район

  • Белкинские пруды - 25-26 см,

Дзержинский район

  • р. Угра, п. Товарково - 22-24 см,
  • р. Угра, д. Лужное - 21-23 см,
  • р. Шаня, г. Кондрово - 21-23 см,
  • р. Суходрев, п. Полотняный Завод - 24-26 см,
  • пруд, д. Острожное - 27-29 см,

Жуковский район

  • Пруд, д. Татарское - 22-24 см,

Кировский район

  • водохранилище Верхнее, г. Киров - 21 см,
  • водохранилище Нижнее, г. Киров - 21 см,

Козельский район

  • р. Жиздра, г. Козельск в районе гидропоста – 12 см, неполный ледостав,

Людиновский район

  • Озеро Ломпадь - 21 см,

Малоярославецкий район

  • р. Протва, с. Спас-Загорье в районе гидропоста – забереги, ледоход,

Перемышльский район

  • оз. Бездонное, с. Перемышль - 28-30 см,
  • оз. Тишь, д. Желохово - 26-28 см,
  • оз. Горское, д. Горки - 28-30 см,

Тарусский район

  • р. Ока, с. Трубецкое - 8-22 см,
  • р. Ока, д. Гурьево - 8-22 см,
  • р. Ока, д. Коханово - 8-22 см,
  • р. Ока, с. Волковское - 8-22 см,
  • р. Ока, д. Ладыжино - 8-22 см,
  • р. Ока, г. Таруса - 8-22 см,

Ферзиковский район

  • р. Ока, п. Дугна - 8-22 см,

Юхновский район

  • пруд, г. Юхнов - 29-31 см,

г. Обнинск 

  • р. Протва - 24 см,

г. Калуга

  • р. Ока - 25-30 см,
  • Яченское водохранилище - 27-29 см.
Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 16.01.2021 09:15 0 406
Тэги: погода мчс
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