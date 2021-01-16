В Калужской области толщина льда на водоемах увеличилась до 30 сантиметров
Толщина льда на некоторых водоемах Калужской области достигла 30 сантиметров. Данные мониторинга в пятницу, 15 января, опубликовали в региональном ГУ МЧС.
Бабынинский район
- пруд в д. Куракино - 28-30 см,
Боровский район
- Белкинские пруды - 25-26 см,
Дзержинский район
- р. Угра, п. Товарково - 22-24 см,
- р. Угра, д. Лужное - 21-23 см,
- р. Шаня, г. Кондрово - 21-23 см,
- р. Суходрев, п. Полотняный Завод - 24-26 см,
- пруд, д. Острожное - 27-29 см,
Жуковский район
- Пруд, д. Татарское - 22-24 см,
Кировский район
- водохранилище Верхнее, г. Киров - 21 см,
- водохранилище Нижнее, г. Киров - 21 см,
Козельский район
- р. Жиздра, г. Козельск в районе гидропоста – 12 см, неполный ледостав,
Людиновский район
- Озеро Ломпадь - 21 см,
Малоярославецкий район
- р. Протва, с. Спас-Загорье в районе гидропоста – забереги, ледоход,
Перемышльский район
- оз. Бездонное, с. Перемышль - 28-30 см,
- оз. Тишь, д. Желохово - 26-28 см,
- оз. Горское, д. Горки - 28-30 см,
Тарусский район
- р. Ока, с. Трубецкое - 8-22 см,
- р. Ока, д. Гурьево - 8-22 см,
- р. Ока, д. Коханово - 8-22 см,
- р. Ока, с. Волковское - 8-22 см,
- р. Ока, д. Ладыжино - 8-22 см,
- р. Ока, г. Таруса - 8-22 см,
Ферзиковский район
- р. Ока, п. Дугна - 8-22 см,
Юхновский район
- пруд, г. Юхнов - 29-31 см,
г. Обнинск
- р. Протва - 24 см,
г. Калуга
- р. Ока - 25-30 см,
- Яченское водохранилище - 27-29 см.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!